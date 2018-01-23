Top vacuum robot – в помощь каждой хозяйке

Жизнь современной хозяйки значительно облегчилась, благодаря использованию достижений технического прогресса. Среди самых надежных помощников – пылесосы – агрегаты, которые помогаю убирать дом и содержать его в чистоте. В последнее время на смену привычным бытовым пылесосам приходят машины-роботы, которые справляются с поставленной задачей самостоятельно, полностью избавляя от домашних хлопот владельцев помещения.

Агрегаты такого типа оснащены специальные датчиками сближения, позволяющими им уменьшить скорость передвижения перед препятствием и тем самым избежать жесткого касания. Кроме этого, имеется система фильтрации – обычная или несколько ступенчатая. В зависимости от модели, агрегаты комплектованы пультом дистанционного управления, турбощетками, а также мусоросборниками различной вместимости.

Выбор робота зависит от площади помещения, которую следует убрать. Если уборка происходит без участия хозяев, то следует предварительно запрограммировать устройство на определенный день недели и время начали работы. В нужное время устройство стартует с базы, произведет уборку и возвратится на свое место.

По сравнению с традиционными бытовыми пылесосами, машины-роботы потребляют меньшее количество электроэнергии, поэтому удается сэкономить на оплате коммунальных услуг. Особенно, если необходимо убирать помещение большой площади.

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