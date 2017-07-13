Трамп назвав себе найпродуктивнішим президентом в історії США і розповів про жорсткість із Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що за п’ять з невеликим місяців перебування біля керма країни йому вдалося зробити більше, ніж будь-якому іншому лідеру в історії Сполучених Штатів. Таку думку він висловив в інтерв’ю Reuters.

«За п’ять місяців ми досягли більшого, ніж практично будь-який з президентів в історії США», – заявив він.

«Якщо ви подивитеся на Ірак і на Сирію, ви побачите той прогрес, якого ми добилися в боротьбі з” Ісламським державою “(ІГ, угруповання заборонена в Росії), це практично повний успіх», – розповів Трамп.

Також президент США повідомив, що настрій в Білому домі зараз фантастичне. До своїх заслуг, крім іншого, він відніс зростаючі показники американських фондових бірж, а також кращі дані по трудовій зайнятості та робочих місць в США за останні 16 років.

«Білий дім прекрасно функціонує, незважаючи на всю нісенітницю, яку придумують демократи», – підсумував він.

Також президент США заявив, що під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним поводився дуже жорстко. Про це він розповів в інтерв’ю Reuters.

«Я був дуже жорстким в спілкуванні з Путіним», – сказав він. Трамп додав, що у нього з Путіним «дуже важливі» відносини, які можуть врятувати багато життів, як, наприклад, в Сирії після вступу там в силу перемир’я.

Також Трамп пошкодував, що не спитав, чи дійсно Путін підтримував його під час президентських перегонів в США в 2016 році.

Після цього він нагадав, що останнім часом прийняв кілька рішень, які можуть не сподобатися Росії.

«Погляньте, що я зробив – ціни на нафту пішли вниз. Ми налагоджуємо великі поставки зрідженого природного газу в Польщу. Це те, чого не хоче Путін. А військовим ми додали 56 мільярдів доларів на закупівлі військового обладнання. Путін цього не хоче – так з чого б йому підтримувати мене? »- розповів Трамп.

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Переговори лідерів двох країн пройшли в перший день саміту G20, 7 липня. Вони тривали 2 години 15 хвилин, хоча російська сторона відводила на неї в графіку близько години, а американська – 30 хвилин. Володимир Путін за підсумками саміту висловив упевненість в тому, що їм з його американським колегою вдалося встановити особисті взаємини.