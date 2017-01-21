Трамп підписав перші документи щодо згортання Obamacare

Президент США Дональд Трамп направив до відомства урядову директиву про рішення вжити заходів до згортання введеної його попередником Бараком Обамою системи охорони здоров’я. Про це повідомляє Reuters.

Після інавгураційних урочистостей Трамп, зайнявши місце в Овальному кабінеті, підписав розпорядження про полегшення тягаря на державні структури у зв’язку з виконанням положень Obamacare.

Він також закликав до зусиллям дати штатам більшу гнучкість у здійсненні програм охорони здоров’я, пише yourhealthspace.org.

Обіцянка анулювати систему доступної охорони здоров’я була одним з наріжних каменів виборчої кампанії Трампа. Основну роботу доведеться зробити законодавцям у Конгресі.

13 січня Палата представників проголосувала за резолюцію, яка ініціює процес скасування Obamacare. Рішення підтримали 227 конгресменів, всі — республіканці. Проти висловилися 197 членів палати представників. За день до цього резолюцію більшістю голосів схвалив сенат. Документ доручає профільних комітетів обох палат Конгресу розробити відповідні поправки в законодавство до 27 січня. За задумом авторів ініціативи, на ліквідацію системи Obamacare знадобиться кілька місяців.

Проект Obamacare (офіційно Affordable Care Act), прийнятий в 2010 році і дозволив більш ніж 25 мільйонів раніше не застрахованих осіб забезпечити себе медобслуговуванням. Однак для тих, хто не отримує субсидій від держави, вартість страховки зросла.