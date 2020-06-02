Трамп пригрозив розгорнути важко озброєну армію в бунтівних містах

Президент США Дональд Трамп пригрозив розгорнути Збройні сили США в бунтівних містах, якщо протести не вщухнуть. Його слова передає Reuters.

Він порадив губернаторам штатів, де проходять демонстрації, розгорнути важко озброєну армію, щоб «домінувати на вулицях». На думку американського лідера, протестуючим потрібно протистояти доти, поки ситуація не стабілізується.

«Якщо місто або штат відмовляється вживати дії, потрібні для захисту життя і власності їх жителів, я сам розверну там Збройні сили США і швидко вирішу проблему за [губернаторів]», – підкреслив президент.

29 травня Трамп уже погрожував введенням військ в Міннеаполіс (штат Міннесота), звідки і почалися протести через загибель чорношкірого Джорджа Флойда. Зараз вони охопили десятки міст США, демонстрації супроводжуються вандалізмом, мародерством і нападами на поліцію. Американська влада заявила, що будь-які сутички з поліцією або загрози правоохоронцям будуть розцінюватися як акти внутрішнього тероризму, пише postup.brama.com.