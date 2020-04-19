Трамп розповів про «хороший лист» від Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп повідомив, що недавно отримав «гарного листа» від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це американський президент повідомив під час брифінгу в Білому домі.

«Отримав послання від Кім Чен Ина, гарного листа. Думаю, ми ладнаємо», – заявив Трамп, коментуючи ракетні випробування КНДР. Він зазначив, що якби не став президентом США, то країна вела б війну з Північною Кореєю.

14 квітня повідомлялося, що Північна Корея провела запуск декількох снарядів над Японським морем. Як вважає влада Південної Кореї, це були протикорабельні крилаті ракети малої дальності. Якщо тип снарядів підтвердиться, це буде перший запуск крилатих ракет в КНДР з червня 2017 року.

Наприкінці березня Трамп направив лист північнокорейському лідеру із закликом співпрацювати в боротьбі з епідемією коронавірусу. Американський президент запропонував свій план по просуванню відносин між двома державами. Трамп зазначив, що на нього справили враження зусилля, які були зроблені Кім Чен Ином для захисту громадян «від серйозної загрози епідемії».