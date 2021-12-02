Тротуарная плитка: виды, свойства, критерии выбора

Тротуарная плитка зарекомендовала себя как материал, обладающий многочисленными достоинствами. Поэтому неудивительно, что такую продукцию широко используют для покрытия улиц и тротуаров. Также с помощью тротуарной плитки облагораживают территории возле частных загородных домов.

Тротуарная плитка: виды

На рынке, в том числе в Интернет магазине goldmandarin.com.ua, представлено несколько видов тротуарной плитки – в зависимости от способа изготовления. Доступна плитка, изготовленная методом:

литья,

вибропрессования,

гиперпрессования.

Метод литья позволяет получить продукт с идеально ровной поверхностью и красивым внешним видом. Если нужно материал, обладающий высокой степенью износостойкости, то предпочтение нужно отдать плитке, изготовленной по технологии вибропрессования. Метод гиперпрессования отличается высокой продуктивностью. Изначально изделия очень прочные и надежные.

Характеристики плитки

Вне зависимости от способа изготовления, конечный продукт обладает такими свойствами, как:

длительный способ использования,

прочность,

стойкость к истиранию,

эстетичность,

морозоустойчивость,

низкий коэффициент влагопоглощения.

При изготовлении плитки компания Золотой мандарин использует качественный пигмент, поэтому готовый продукт не теряет презентабельный внешний вид на протяжении длительного времени.

Нюансы выбора

Выбирая тротуарную плитку, следует учитывать несколько нюансов. В первую очередь, место, где она будет использована, в частности, ожидаемую проходимость. Специалисты не рекомендуют покупать слишком дешевый продукт, поскольку качественные изделия не могут стоит дешево. Для проверки качества продукции следует постучать плиткой об плитку. Если звук звонкий – изделие в полной мере соответствует ожиданиям и стандартам качества.