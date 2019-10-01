Центр предоставления услуг участникам боевых действий впервые в Украине начал программу реабилитации бойцов от боевого стресса с помощью лошадей

Инструктор по иппотерапии Александра Хандогин – сама волонтер и жена участника боевых действий. На курс занятий ветеранов отбирают после психологической собеседования и теста. Занятия по иппотерапии – это лечение, основанное на взаимодействии человека и специально обученного коня, начинается со знакомства.

Начали такой метод еще во время Первой мировой войны англичане. Сегодня его активно используют в США. Кони, как и бойцы со своими особыми характерами. С военными работает два животных, первая – своенравная Рада.

«Ее выменяли на другого коня у цыган и потихоньку она пошла в иппотерапию с двух лет. Кобыла для терапевтической езды и имеет большой опыт работы с детьми с особыми потребностями и со взрослыми. Это лидер и подходит для того, кто сам лидер, если человек не уверен, мягкая то она с Советом вряд ли сойдется », – рассказывает инструктор по иппотерапии Александра Хандогин.

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Другая – грациозная Боливия, которая является настоящей спортивной лошадью для выездки. Послушная и готова к любым ситуациям.

«Видите железа у нее в рту нет, оно ей вообще не нужно. Этот конь подходит и для параспорта потом, что она настолько обучена, что управлять может человек, у которого нет рук», – описывает свою подопечную инструктор по иппотерапии Александра Хандогин.

Занятия иппотерапией начал Центр предоставления услуг участникам боевых действий совместно с инструкторами – волонтеркой и ее мужем ветераном АТО. Финансируют программу из бюджета. К занятиям привлекают бойцов после специального психологического теста и общение с психологом.

«Привлекаем три категории ветеранов: люди, которые имеют подавленное настроение, то есть симптоматика депрессивная больше. Люди, которые имеют высокие показатели по тревожности и бойцы, которые имеют нарушения сна. Иппотерапия улучшает психоэмоциональное состояние и физическое состояние, так ребята, которые, например, с ранениями, говорят, что после занятий с лошадьми является расслабление нервной системы, расслабление мышечной системы улучшается сон и настроение и физическая активность тоже повышается», – говорит психологиня Юлия Кунта.

Впервые на занятии Дмитрий Павлюк, боец ​​80 бригады. Прошел бои за Луганский аэропорт и видел гибель самолета с полусотней собратьев. Со своим конем уже нашел общий язык. Иногда время от времени приходит ко мне ностальгия в плане есть и положительные моменты, которые были на фронте и отрицательные моменты, такие как потеря друзей. Конь успокаивает и дает уверенность человеку, с ним идет, акклиматизируют тебя», – делится впечатлениями участник боевых действий Дмитрий Павлюк.

А когда между лошадью и человеком возникает доверие и понимание можно попробовать умчаться галопом, как это делает сама инструктор Александра. У благородных животных, как и у бойцов, свои переживания и тревоги, но эти лошадки свое дело знают.

«Зонт для лошади это очень страшная вещь и может вызвать панику. Но Рада прошла подготовку как лошадь для иппотерапии. Там стрессоустойчивость такова, что она не боится ничего. Можно взять и зонт и даже потянуть за хвост», – говорит инструктор по иппотерапии Александра Хандогин.

Курс для ветеранов продолжается пять занятий. На иппотерапию уже согласились почти две сотни ветеранов войны.