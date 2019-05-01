Цукерберг показав новий дизайн Facebook

Facebook показав оновлений дизайн соціальної мережі на конференції F8. Запис трансляції заходу доступна в блозі соціальної мережі.

Зокрема, акцент в новому дизайні Facebook буде зроблений на групах. Користувачам запропонують поліпшену систему рекомендацій для їх пошуку і персоналізовану добірку оновлень.

Новий дизайн соціальної мережі передбачає майже повну відмову від синього кольору, який був домінуючим в старому оформленні. Крім того, зникне шапка сайта, а сама назва буде виконана в більш світлих тонах.

За словами творця Facebook Марка Цукерберга, нововведення торкнуться не тільки зовнішній вигляд сервісу, але і його функціонал. «Загалом, ми зробили так, щоб вам було зручніше шукати і простіше добиратися до тих функцій, які ви найчастіше використовуєте», – підкреслив він.

Відзначається, що оновлені версії додатків з’являться для iOS і Android в найближчі місяці. Зміни виду також торкнуться інших продуктів компанії: WhatsApp, Instagram і Messenger.