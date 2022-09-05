У автомобілях Tesla знайшли критичний дефект

Житель Каліфорнії (США) подав на Tesla до суду через технічні проблеми автомобіля та заявив, що сподівається, що його позов отримає статус колективного. Про це повідомляє видання TechCrunch.

Позов був поданий до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії, інтереси позивача Хосе Альвареса Толедо представляє фірма Bursor & Fisher. За словами юристів, їх клієнт кілька разів стикався з випадками фантомного гальмування Tesla Model 3, коли електрокар, що пересувається на автопілоті, раптово і без причини сповільнювався.

Критичний дефект, що знайшов, позивач вважає, що подібна неполадка повинна покриватися базовою гарантією — в компанії мали забезпечити безкоштовний ремонт протягом трьох років або після досягнення пробігу 50 тисяч миль. «Витрати на ремонт можуть бути значними, і жоден розумний споживач не чекає на них», — зазначили представники Толедо. За словами потерпілого, в Tesla знали про дефект, але не ініціювали кампанію відкликання і відмовили в безкоштовній заміні обладнання.

Представники Bursor & Fisher зажадали від Tesla відшкодування збитків у розмірі п’яти мільйонів доларів. Також юристи закликали інших постраждалих зв’язатися з ними, щоб поєднати скарги проти автопідприємства.

Це не вперше, коли власники електрокарів Tesla скаржаться на проблеми з гальмуванням. На початку літа американські регулятори почали розслідувати випадки хибного спрацьовування гальм на автомобілях Tesla. Вперше про випадки фантомного гальмування стало відомо у листопаді.

Наприкінці серпня глава Tesla Ілон Маск пообіцяв випустити повністю безпілотний автомобіль до кінця 2022 року. За словами підприємця, терміни виходу таких моделей залежать від регулюючих органів.