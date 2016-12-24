У Дубаї почалося будівництво найвищого в світі хмарочоса

У Дубаї почалося зведення будівлі The Tower ( «Вежа»). Після закінчення будівництва висота вежі на 100 метрів перевищить довжину 828-метровий дубайський хмарочос “Бурдж-Халіфа», що має статус найвищого в світі споруди. Про це повідомляє Khaleej Times.

Працівники компанії Emaar Properties – девелопера-інвестора проекту – вийшли на майданчик в районі Дубай-Крік Харбор, де буде знаходитися 928-метрова «Вежа». У церемонії початку будівництва взяв участь віце-президент Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум.

Архітектурний вигляд будівлі розробив іспанський архітектор Сантьяго Калатрава – автор багатьох футуристичних будівель в різних країнах світу. Навесні цього року глава Emaar Properties Мохамед Алаббар заявив, що «Вежа» стане «амбітним проектом неймовірних масштабів».

Вартість будівництва хмарочоса, пише http://cupol.lviv.ua, складе 3,67 мільярда дирхамів, або близько мільярда доларів. Завершити всі роботи по проекту планується до початку Всесвітньої виставки ЕКСПО-2020 яка пройде в Дубаї.

У липні 2016 року в інтернеті було опубліковано зображення іншого унікальної будівлі, планованого до будівництва в Дубаї, – першого в світі хмарочоса з тропічним лісом. Незвичайний об’єкт з’явиться на шосе шейха Зайда – головній і найдовшій вулиці міста. Передбачається, що зведення комплексу обійдеться в 545 мільйонів доларів.