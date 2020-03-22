У Греції заарештували митрополита за порушення карантину

У Греції заарештували митрополита Кіфірського Серафима на кілька годин за порушення заборони на службу в храмі під час карантину. Про це повідомляє видання News Beast.

У п’ятницю, 20 березня, Серафим відкрив митрополичий Храм Розп’яття в містечку Хору на острові Китіра. «Дзвони дзвонили як зазвичай, закликаючи віруючих до церкви», – пише видання.

Митрополиту належить відповісти перед спеціальним судом для розгляду справ затриманих на місці правопорушення. Справу стосовно Серафима буде передано в прокуратуру.

Раніше в Греції заборонили проводити богослужіння у всіх місцях поклоніння в зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.