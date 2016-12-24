У Китаї почали будівництво точної копії «Титаніка»

Китайська компанія Seven Star Energy Investment Group оголосила про початок будівництва копії «Титаніка» в натуральну величину. Про це повідомляє телеканал Sky News.

За словами представників фірми, проект планується завершити до кінця 2017 року. Даний атракціон буде зведений на території курортного комплексу Romandisea Seven Star International, розташованого в провінції Сичуань.

Розробники проекту також обіцяють відтворити для туристів зіткнення «Титаніка» з айсбергом і його подальше крах. Над атракціоном працює голлівудський продюсер і постановник Кертіс Шнель (Curtis Schnell).

За його словами, творці копії корабля не ставлять перед собою завдання в точності відтворити кожну каюту, однак в цілому зовнішній вигляд корабля буде історично достовірним. На кораблі відтворять кілька приміщень для туристів, додав він.

Гендиректор Seven Star Су Шаоцзюнь (Su Shaojun) заявив, що початковий бюджет проекту в мільярд юанів (близько 145 мільйонів доларів) був перевищений, але не став озвучувати конкретні цифри. Топ-менеджер додав, що Китай має потребу в подібному атракціоні. На думку Шаоцзюнь, кожна людина захоче побачити таке.

Про плани побудувати копію «Титаніка» в Сичуані стало відомо на початку 2014 року. Тоді повідомлялося, що проект планують завершити до 2016 року.

Британський пароплав затонув в квітні 1912 року під час свого першого рейсу в результаті зіткнення з айсбергом. На борту судна перебували понад дві тисячі осіб, більшість з яких загинули.