У Китаї за добу коронавірусом заразилася всього одна людина

У материковому Китаї за минулу добу коронавірусом заразилася всього одна людина. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на Держкомздоров КНР.

Всього було виявлено 31 випадок інфікування, з них 30 – у прибулих з-за кордону людей. На даний момент в лікарнях Китаю залишаються 2,4 тисячі осіб, стан 633 хворих оцінюється як важкий.

29 березня влада Китаю заявили про закінчення епідемії коронавірусу. Стверджувалося, що поширення інфекції в країні вдалося зупинити.

22 березня повідомлялося, що кілька десятків тисяч заражених коронавірусом в Китаї виявилися не включені в офіційну статистику через відсутність симптомів. Про це писала місцева преса з посиланням на закриті дані уряду. Таким чином, вважають журналісти, кількість хворих в Китаї може досягати 125 тисяч.