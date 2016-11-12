У мережі знайшли стару рекламу зі створенням онлайн-ігри за мотивами життя Трампа



Користувачі мережі виявили рекламний ролик компанії Microsoft, в якому взяв участь мільярдер Дональд Трамп. Відео, зняте в 2004 році, було опубліковано на YouTube-каналі Peter Moore.

У ролику Трамп дає завдання компаніям Sony і Microsoft створити онлайн-гру в жанрі RPG (рольова гра) за мотивами життя мільярдера. Розробники PlayStation не справляються із завданням, так як не бачать майбутнього у онлайн-ігор. В результаті Трамп виганяє представників Sony, у яких веде таксі творець Microsoft Білл Гейтс.

Користувачі відеохостингу посміялися над відео в коментарях і заявили, що Трамп дещо помилився у своєму рішенні, вибравши компанію Microsoft. «У Дональда відмінний смак! Він заздалегідь знав, що у Sony взагалі не буде жодної гри», – пожартував один з користувачів, згадавши популярний мем про відсутність ігор на консолі PlayStation 3.