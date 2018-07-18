У мережі звернули увагу на обличчя Меланії Трамп після рукостискання з Путіним

Користувачі мережі звернули увагу на вираз обличчя дружини американського президента Дональда Трампа – Меланії – після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в Гельсінкі. Відеозапис є на Ютуб каналі NBC News, його також опублікував The Mirror.На записі видно, як Меланія знизує Путіну руку, посміхаючись, а потім дивиться в камеру, і вираз її обличчя різко змінюється. Користувачі Twitter припустили, що причина такої різкої зміни – жах. «Схоже, вона подивилася в очі злу», – написав один з користувачів. «Через її погляд у мене озноб», – зізнався інший.

Вираз обличчя першої леді США приковує увагу з самої інавгурації її чоловіка. У січні 2017 роки її фотографія з церемонії з сумним виразом обличчя стала мемом.