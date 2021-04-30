У Пентагоні назвали сфери протистояння з Китаєм

Пентагон вважає правила міжнародного порядку і економіку основними сферами протистояння США і Китаю. Про це заявила перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс, її слова наводить РІА Новини.

У той же час чиновниця відмовилася називати неминучим конфлікт з Китаєм у військовій вимірі. Хікс зазначила, що сторони повинні уникати непотрібної військової напруженості, оскільки вона суперечить національним інтересам двох країн.

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що мета США – «перемогти у XXI столітті», і для цього вони конкурують з різними країнами. Головним конкурентом американський лідер назвав Китай.

У лютому Байден захотів разом з Євросоюзом боротися з Китаєм і протистояти його «економічним зловживанням і примусу». Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Байден заявив, що США і їх іноземні партнери повинні «змусити Китай відзвітувати за його економічну практику».