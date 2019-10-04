У поліції сказали, хто викинув валізу з тілом дитини в Чернівцях

Злочин скоїла жінка, її шукають, повідомили в Нацполіціі.

Начальник управління карного розшуку Головного управління Нацполіціі в Чернівецькій області Олександр Раренко повідомив, що в Чернівцях валізу з тілом 2-річної дитини викинула мати малюка – Анна Пилявская.

Чемодан знайшли на околиці Чернівців – на пустирі в кущах, мати тягла його туди сама, наводять дані Раренка сайти Чернівців, розміщені за адресою poltava-trend.in.ua.

За словами начальника управління карного розшуку, у жінки не було спільників, вона 2 км тягла валізу через міст, по вулицях – це підтверджується записами з відеокамер.

“… Мати сама це все виконала, о 3 годині ночі 26-го числа. Якихось спільників у неї не було”, – заявив він.

Жінка приїхала до Чернівців з Хмельницького. “Там її підозрювали в скоєнні низки крадіжок, в тому числі і у власних родичів. У Чернівцях знімала кімнату в приватному господарстві”, – дізналися журналісти.

Сусіди розповіли, що жінка ніде не працювала, за своєю дитиною – Сашком – не дивилася, його часто підгодовували. “Останнім часом малюк погано себе почував”, – наголошується в матеріалі.

У Головного управління Нацполіціі в Чернівецькій області повідомили, що Пилявецькій 21 рік, і вона оголошена в розшук.

Також в поліції назвали прикмети зловмисниці: зріст 160-170 см, середня статура, темне хвилясте волосся з червонуватим відтінком, стрижка під каре, очі темно-зелені, на лівій руці біля зап’ястя є татуювання у вигляді корони і на передпліччі – татуювання у вигляді ловця снів з головами двох вовків.