У пустелі Ізраїлю знайшли 1200-річний розкішний особняк

Археологи виявили багатий маєток віком 1200 років на півдні пустелі Негєв в Ізраїлі. Про це повідомляє видання CBSNews.

Будинок мав внутрішній двір та складався з чотирьох крил з кількома кімнатами для мешканців. Одна з секцій є мармуровим коридором з кам’яними підлогами і стінами з майстерним декором. Також було знайдено артефакти, у тому числі уламки прикрашеного скляного посуду.

Під внутрішнім двором археологи розкопали підземні приміщення, які використовувалися як сховища, де повітря було більш прохолодним порівняно з поверхнею, яку нагрівало сонце пустелі, що пало. Склепінчасті проходи, які будівельники добре продумали і зробили досить міцними, давали доступ до цистерни з холодною питною водою. Все це вказує на те, що власники жили в достатку, а їх високий статус дозволив їм збудувати розкішний особняк, який служив резиденцією та місцем прийому гостей.

Маєток знаходиться поряд із давньою мечеттю того ж періоду, яку ізраїльські археологи відкрили у червні. За даними Управління старовин Ізраїлю, на цьому місці одночасно могло молитися кілька десятків мусульман. Відомо, що мусульмани завоювали Негєв у першій половині сьомого століття.