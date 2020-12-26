У Росії знайшли спосіб приструнити казино і шахраїв

Банківське співтовариство знайшло спосіб приструнити казино і шахраїв. Воно пропонує дати процесинговим компаніям (надають послуги з переказу грошей) право самостійно відключати від обслуговування торгово-сервісні підприємства, пов’язані з неправомірними операціями. Про це пише РБК з посиланням на рекомендації асоціації банків Росії.

Зараз у разі виявлення недобросовісного продавця процесингова компанія повідомляє про це кредитній установі. Рішення про відключення приймає вже банк-еквайєр. “Якщо банк у змові зі своїм клієнтом, з цього він отримує високий комісійний дохід, то призупиняти його діяльність повинен процесинговий центр. Однак якщо банк у відповідь говорить “ні”, то центр нічого більше зробити не може», — пояснило джерело на платіжному ринку.

В асоціації банків Росії пропонують включати в договори з процесинговими компаніями умови, відповідно до яких вони зможуть призупинити або повністю відключити надання послуг банкам. Окремо в організації хочуть прописувати підстави, за якими потрібно відключати підприємства.

Самостійно процесингові компанії не можуть приймати такі рішення після випадку з центром «КартСтандарт». Він відключив від обслуговування російсько-венесуельський Єврофінанс Моснарбанк через санкції США щодо організації за підтримку режиму Ніколаса Мадуро. Результатом стало те, що власники карток Єврофінанс Моснарбанку не могли проводити за ними операції.

Після цього в Росії були внесені поправки в закон “Про національну платіжну систему”, що заборонили процесинговим компаніям в односторонньому порядку відключати назовсім або тимчасово банки і їх клієнтів від послуг з переказу грошей під загрозою штрафу. Тобто процесингові центри не можуть перешкодити банкам, якщо ті проводять платежі на користь підпільних тоталізаторів або онлайн-казино, співпрацює з підприємствами, які, наприклад, проводять опитування з метою крадіжки грошових коштів з банківських карт.