У Великобританії закриють всі паби

Влада Великобританії прийняли рішення закрити ряд громадських місць в зв’язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє dietadom91.com.

Зокрема, закриються всі паби, ресторани, кафе, спортзали і кінотеатри королівства. За словами Джонсона, заклади повинні припинити роботу якомога швидше. При цьому вони як і раніше зможуть торгувати їжею на винос. «Нам необхідно ще сильніше знизити швидкість поширення захворювання», – підкреслив він.

Відзначається, що обмеження діятимуть до нових розпоряджень влади, яка буде намагатися зняти заборони якомога швидше. Джонсон додав, що боротьба з коронавірусом – спільне завдання всіх британців.

За останніми даними, у Великобританії зафіксовано майже 3,3 тисячі випадків зараження коронавірусів. З них померли 167 осіб, вилікувалися – 65. Всього у світі коронавірусів заразилися понад 265 тисяч осб. Спалах захворювання почався наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань.