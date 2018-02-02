У Єгипті виявили фабрику донорських органів

У столиці Єгипту Каїрі поліція виявила банду лікарів і їх посередників, які займалися торгівлею донорськими органами. Про це повідомляє новинний портал postup.brama.com.

Зловмисники знаходили донорів, що гостро потребують грошей, і вмовляли їх за 25 тисяч єгипетських фунтів (більше 1,4 тисячі доларів) продати свою нирку.

Донори, які погодилися, приїжджали в Каїр, де кілька днів жили на орендованій квартирі, здаючи аналізи. Одна із затриманих лікарів приймала їх у себе в кабінеті. Після цього пацієнтів перевозили в клініку, де хірург проводив операцію.

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За словами постраждалих, злочинці платили їм п’ять тисяч єгипетських фунтів (більше 280 доларів) до операції, решту суми вони отримували лише в тому випадку, якщо самі знаходили ще одного донора.