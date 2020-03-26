У «зоні Путіна – Ердогана» в Сирії почалися лиха

У так званій «зоні Путіна – Ердогана» в сирійській провінції Ідліб, де за домовленістю президентів Росії і Туреччини діє режим припинення вогню, почалися лиха – в регіоні різко погіршилися погодні умови. Про це в середу, 25 березня, повідомляється на сайті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

За даними активістів організації, на півночі Ідліб, неподалік від кордону з турецьким регіоном Центр, де в даний час розташовуються табори біженців, спостерігаються зливи і сильний вітер. Багато намети біженців в районі населених пунктів Кіллі, Хазанов, Сарамада і Харанбуш були знищені, в результаті люди змушені виживати в ще більш важких умовах, ніж раніше.

Як зазначає SOHR, подібні бурі вже обрушувалися на регіон 13 березня. Тоді безліч наметів, в яких проживали біженці, також було знищено, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в Ідлібі.

5 березня президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган домовилися про перемир’я в Сирії. Вони уклали угоду, згідно з яким в Ідлібській зоні деескалації вступив в силу режиму припинення вогню.

Приводом для російсько-турецьких переговорів на вищому рівні стало різке загострення ситуації в Ідлібі, де в січні почалося масштабне наступ сирійської армії на позиції збройної опозиції і терористів. Урядовим силам вдалося відвоювати майже половину Ідлібській зони деескалації та залишити позаду себе ряд турецьких спостережних постів, в зв’язку з чим Анкара різко збільшила свій військовий контингент в регіоні, почала операцію «Весняний щит», щоб відтіснити сирійські війська, і наростила підтримку лояльних їй бойовиків.