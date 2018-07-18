Україна в Ан-178 замінила Росію на Boeing

Росія виключена зі списку постачальників деталей для літака Ан-178, повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

«Транспортний турбореактивний літак Ан-178 – розробка інженерів” Антонова “. І, що найголовніше, 78 відсотків комплектуючих для літака виробляються в Україні, а РФ виключена зі списку країн, які виробляють інші деталі для нашого Ан-178 », – зазначив глава держави.

Свій коментар Порошенко супроводжував відео демонстраційного польоту Ан-178 на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow 2018 у Великобританії.

17 липня «Антонов» повідомив на своїй сторінці в Facebook про укладений на полях Farnborough Airshow 2018 угоді з Aviall Services (зареєстрована в США дочірня компанія Boeing), який передбачає поставки західних комплектуючих для Ан-178, а також Ан-148 і Ан-158.

Близькомагістральний вантажний турбореактивний літак Ан-178, розроблений на основі пасажирського літака Ан-158, покликаний змінити на світовому ринку Ан-12. Проектування Ан-178 почалося в 2010-му, перший політ літак здійснив у 2015-му. При порівнянній з Ан-12 вантажопідйомністю у нової машини збільшені максимальна крейсерська швидкість і дальність польоту.

До 2014 року російські підприємства поставляли для Ан-178 близько третини комплектуючих, зокрема стійки шасі, допоміжну силову установку, а також елементи авіоніки, гідравліки та управління.