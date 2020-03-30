В Італії заявляють про брак грошей на продукти

Через ситуацію з коронавірусом в Італії посилюються економічні проблеми. Про це заявила італійська версія видання Huffington Post.

Як зазначається, багато жителів країни зіткнулися з фінансовими проблемами через карантин, зараз у багатьох з них брак грошей. Зокрема, мова йде про тих, у кого є робота, але вони залишилися без допомоги від Фонду гарантування виплати зарплати. Це стосується і тих, хто втратив роботу і змушений працювати нелегально, щоб якось звести кінці з кінцями.

«У нас більше не залишилося ні євро, ми так не протягнемо ще один тиждень», – розповів житель Палермо і попросив у прем’єр-міністра Джузеппе Конте негайних відповідей, в іншому випадку «починається революція».

Співрозмовники видання також розповіли про брак продовольства. Як зазначає автор статті, багато відвідувачів супермаркетів наповнюють свої продуктові візки, а потім хочуть піти, не заплативши за товар.

Поки ще не спалахнули масові протести, але все більше в різних містах Італії супермаркети змушені вдаватися до допомоги поліції, щоб забрати у людей неоплачені продукти, пише автор.

Зараз Італія займає перше місце в світі за кількістю загиблих від коронавірусу. За останніми даними, в країні померли понад 10 тисяч осіб через коронавірусу. Загальна кількість випадків зараження в країні склало 92 472.