В Ізраїлі змінився прем’єр-міністр

Новим прем’єр-міністром Ізраїлю став глава правої партії «Яміна» Нафталі Беннет. Про це повідомляє The Times of Israel.

Кнесет (парламент) затвердив новий уряд країни з перевагою в один голос. 60 депутатів проголосували за новий уряд, проти – 59, один депутат утримався. Таким чином, Біньяміна Нетаньяху відсторонили від влади через 12 років, підкреслює видання.

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У червні опозиція Ізраїлю вперше за 12 років сформувала уряд без Нетаньяху. Лідер партії «Еш Атід» Яір Лапід підписав коаліційну угоду з головою партії «Нова надія» Гідеоном Сааром.

Тоді ж стало відомо, що першим уряд на два роки очолить Нафталі Беннет. Після цього на дворічний період, що залишився до нових виборів, пост займе Лапід.

Біньямін Нетаньяху очолював уряд Ізраїлю з 2009 року. При цьому протягом останніх двох років в країні триває криза, пов’язана з неможливістю сформувати уряд.