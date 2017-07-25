В каждом барбершопе предложат королевское бритье

Барбершоп – место, которое чаще всего именно мужчины создают исключительно для мужчин. Таким красивым английским словом именуют парикмахерскую, правда, не обычную, куда представители сильного пола приходят между прочим, когда появляется свободная минутка. Это заведения абсолютно иного уровня, где не только постригут и побреют, но и выслушают, поддержат разговор и даже сделают массаж. Интересно, что когда-то брадобреи были одновременно и лекарями: могли и зуб вырвать, и рану зашить, и кровь пустить. Конечно, такой сервис уже далеко в прошлом. А современные представители сильного пола отправляются в барбершопы, чтобы окунуться в особую атмосферу и при этом подстричься и побриться. Причем, классический барбершоп киев тому подтверждение, предложит своим клиентам несколько вариантов бриться, в том числе и так называемое «королевское». Его особенность в том, что такое бритье осуществляется опасными бритвами с использованием горячего полотенца.

В первую очередь следует распарить кожу лица: чтобы она открыла поры, а щетина размягчилась. Благодаря такому подходу, удастся избежать раздражения. Для распаривания на лицо на несколько минут накладывают горячее полотенце, в том числе пропитанное аромамаслами.

Итак:

В первую очередь следует распарить кожу лица: чтобы она открыла поры, а щетина размягчилась. Благодаря такому подходу, удастся избежать раздражения. Для распаривания на лицо на несколько минут накладывают горячее полотенце, в том числе пропитанное аромамаслами. После этого наносят гель или пену для бритья. Непосредственно процесс бритья, который происходит за ростом волос (опять-таки, это поможет избежать раздражения). Для чистоты важно в процессе бритья несколько раз смывать щетину и гель (пену). Проверка качества выбривания. Если есть необходимость, некоторые участки можно побрить повторно. После завершения процедуры мастер предложит пациенту умыться холодной водой: чтобы сузить поры и минимизировать раздражение. Наконец, завершающий штрих – использование лосьона или одеколона – для прижигания микротрещин и увлажнения кожи.

Кстати, в барбершопах бреют с использованием не только опасных, но и безопасных лезвий – по желанию клиентам.