В Одессе оценили туристический поток в 2019 году и очистили побережья от мусора

В рамках Международного дня туризма 25-27 сентября 2019 года в. Одесса началась конференция «Туристический поток Одесской области 2019».

Исполняющая обязанности председателя областной государственной администрации Светлана Шаталова вручила награды по случаю Международного дня туризма за воплощение в Одесской области новых успешных туристических проектов.

«Накануне Дня туризма, хочу со всей теплотой искренне вас поздравить с этим наступающим праздником. 27 сентября в Украине уже много лет отмечают День туризма, который совпадает с Всемирным днем туризма. Этот день – всегда особенный. Ведь День туризма – праздник тех, кто хоть раз выбирался из повседневной суеты на отдых в неизведанные места и тех, кто делает этот отдых комфортным. Всемирный день туризма – праздник любителей путешествий и работников туристической сферы », – отметила Светлана Шаталова.

К слову, согласно сайтам Одессы , 1 октября 2019 по инициативе председателя райгосадминистрации Василия Приймака на территории Лиманского района Одесской области прошел экологический марафон по сбору мусора, как продолжение заложенной в прошлом году традиции закрывать сезон отдыха уборкой территорий.

В акции приняли участие государственные служащие, представители органов местного самоуправления и общественность, всего около 900 человек. В ходе марафона были приведены в надлежащее санитарное состояние побережья моря, лиманов, озер, территории парков, скверов и других мест отдыха.