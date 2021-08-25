В ООН передрікають «пекло на землі» для мільйонів афганців

Після захоплення влади в Афганістані бойовиками радикального терористичного руху «Талібан» в країні може виникнути серйозна криза. Такою думкою поділився з Reuters виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ООН) Девід Бізлі.

За словами експерта, більше 14 мільйонів жителів республіки можуть зіткнутися з голодом в найближчому майбутньому. Він зазначив, що посушлива погода, економічний спад, внутрішні конфлікти і пандемія коронавірусу негативно позначилися на обстановці в Афганістані. Бізлі передрік афганцям «пекло на землі» у разі, якщо поточна ситуація в країні погіршиться.

Представник ООН закликав США, Катар та інші держави допомогти жителям Афганістану фінансовими ресурсами. Він зробив висновок, що для недопущення кризи необхідно виділити республіці не менше 200 мільйонів доларів фінансової допомоги до вересня 2021-го.

Раніше учасники екстреної сесії Ради ООН з прав людини звинуватили талібів в порушенні даних ними обіцянок. За словами верховного комісара, відомство регулярно отримує достовірні звіти про серйозні порушення основних прав людини представниками руху. Зокрема, бойовики, за даними організації, вербують дітей, страчують мирних жителів і обмежують права жінок.