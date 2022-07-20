Wednesday, July 20, 2022

Сьогодні у світі

Статті та новини про Україну і світ

В ООН пророкували масовий голод і неконтрольовану міграцію

admin July 20, 2022 in Uncategorized - 0 Minutes

Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі пророкував, що людство зіткнуться з масовим голодом, політичною дестабілізацією, а також неконтрольованою міграцією в тому випадку, якщо не буде вжито будь-яких заходів для вирішення продовольчої кризи, яка існує нині.

«Ми зіткнулися з безпрецедентною кризою вже зараз, і якщо ми не впораємося з нею стратегічно та ефективно, то на нас чекають масовий голод, дестабілізація десятків країн та масова міграція», — заявив експерт.

За його словами, через посилення цієї проблеми наступний рік виявиться набагато гіршим за нинішній. Він вважає, що люди в різних куточках планети в найближчі 12 місяців будуть мати труднощі, пов’язані з підвищенням цін на продукти. Бізлі наголосив, що ігнорування цієї проблеми загрожує світу дефіцитом продовольства.

Related Posts

Дієтолог назвала білок номер один для здоров’я серця
July 1, 2022
Дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 змінили
June 17, 2022
Моряки провели чотири дні в океані на плоту з коробок, вижили та потрапили на відео
June 7, 2022

admin

Learn More →