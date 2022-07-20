В ООН пророкували масовий голод і неконтрольовану міграцію

Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі пророкував, що людство зіткнуться з масовим голодом, політичною дестабілізацією, а також неконтрольованою міграцією в тому випадку, якщо не буде вжито будь-яких заходів для вирішення продовольчої кризи, яка існує нині.

«Ми зіткнулися з безпрецедентною кризою вже зараз, і якщо ми не впораємося з нею стратегічно та ефективно, то на нас чекають масовий голод, дестабілізація десятків країн та масова міграція», — заявив експерт.

За його словами, через посилення цієї проблеми наступний рік виявиться набагато гіршим за нинішній. Він вважає, що люди в різних куточках планети в найближчі 12 місяців будуть мати труднощі, пов’язані з підвищенням цін на продукти. Бізлі наголосив, що ігнорування цієї проблеми загрожує світу дефіцитом продовольства.