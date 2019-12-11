В Україні розповіли про «жорсткості» Зеленського на переговорах по газу

Виконавчий директор компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко розповів про «жорсткість» президента України Володимира Зеленського на переговорах з Росією про транзит газу в ході «нормандського саміту». Про це Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, переговори були корисними, оскільки у Києва з’явилася можливість обговорити спірні питання безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним і «краще зрозуміти його особисту позицію». При цьому Вітренко заявив, що Україна вважає законним і обгрунтованим рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з «Газпрому» трьох мільярдів доларів.

Відповідаючи на коментарі користувачів, Вітренко назвав обговорення транзитного питання «напруженим». «Але президент України був жорстким», – написав він.

Володимир Зеленський під час двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним обговорив питання транзиту газу. За його словами, питання вдалося «розблокувати», подальші деталі, такі як «можливість, формат, обсяг, ціна», будуть вирішуватися на рівні радників.

Чинний контракт на транзит газу між Росією і Україною закінчується 31 грудня 2019 року, проте сторони ведуть переговори про продовження транзиту. У Києві розраховують на довгостроковий контракт, а в Москві виступають за продовження угоди тільки на рік. Наприкінці поточного року Росія планує запустити газопровід «Північний потік-2», який пройде в обхід України. При цьому Путін заявив, що Москва не збирається припиняти транзит газу через Україну.

Стокгольмський арбітраж зобов’язав «Газпром» заплатити «Нафтогазу» 4,63 мільярда доларів за порушення умов щодо транзиту газу. Російська компанія подала зустрічний позов і теж виграла його, проте сума компенсації виявилася меншою. Зараз борг «Газпрому» Україні з урахуванням штрафу наблизився до трьох мільярдів доларів. Компанія не визнає його і подала апеляцію, проте «Нафтогаз», не чекаючи повторного розгляду, намагається стягнути кошти в різних юрисдикціях.