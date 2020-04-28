В Японії допустили скасування Олімпіади в 2021 році

Голова організаційного комітету Олімпійських ігор в Токіо Есіро Морі допустив скасування змагань в 2021 році, якщо пандемія коронавірусу не буде взята під контроль. Його слова наводить Nikkan Sports.

«У такому випадку Ігри будуть скасовані. Раніше Олімпіаду скасовували лише через війну, але на цей раз ми боремося з невидимим ворогом», – заявив Морі. На його думку, Ігри повинні знаменувати собою перемогу над пандемією, і тоді вони будуть мати цінність.

24 березня стало відомо, що Олімпійські ігри-2020 року, які повинні відбутися в Токіо, перенесені на рік на тлі пандемії коронавірусу. Ідея відкласти старт змагань належить уряду Японії.

26 березня з’явилася інформація про те, скільки організаторам буде коштувати перенесення змагань. Втрати оцінили в 2,7 мільярда доларів.

Через військові дії не відбулися Олімпіада 1916 року в Берліні, Ігри 1940 року в Токіо і Олімпіада-1944 Лондоні, нагадує militexp.com.