Вчені створили захист від «дельта» -варіанті коронавірусу

Таїландські вчені провели серію експериментів на добровольцях і в результаті створили захист від штаму коронавірусу «дельта». Про це повідомляє КуПол з посиланням на доповідь медиків, який опублікував один з авторів дослідження, доктор Тхірават Хемачутха.

В ході експериментів фахівці встановили, що коктейль з двох доз вакцини Sinovac і однієї дози AstraZeneca здатний створити у людини достатній імунітет для протистояння новому штаму. Дві дози Sinovac ефективні для штаму «альфа», однак вони не можуть гарантувати достатній захист від штаму коронавірусу «дельта».

Послідовне застосування двох доз препарату Sinovac і однієї дози AstraZeneca дає ефективність до 99 відсотків, різко підвищуючи імунітет до двох зазначених штамів.

«Зараз у нас в розпорядженні немає достатньої кількості мРНК-вакцин, які легше справляються з завданнями по штаму” дельта “, але є в потрібній кількості Sinovac і AstraZeneca», – написав професор Хемачутха. За його словами, в період, поки очікуються поставки мРНК-вакцин, можна було б використовувати випробувану комбінацію препаратів.