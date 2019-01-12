Вдыхание дыма: от табака до кальяна

Парадоксально, что сегодня вредные популярные табачные изделия в свое время имели целебную репутацию. Так, испанский врач Николо Менардес опубликовал книгу, где описывал многочисленные лечебные качества табака. Поэтому прежде всего, вдыхание табачного запаха, полученного в результате мелко растертых листьев, получило распространение среди французской придворной знати, а впоследствии стало неотъемлемым элементом придворного этикета.

В то же время, кроме обоняния табака, распространяется и его курение. К концу XVI веке табак, а вместе с ним и курение, распространилось в Англии, Испании, Португалии и Нидерландах, а с началом Тридцатилетней войны – в Германии и Швеции. Через Англию попадает табак и в Россию. По мере того, как вместе с «лечебными свойствами» табака распространялись и его серьезные побочные качества, которые имели часто летальный исход, началась кампания за запрет курения, а руководство многих стран начало вести борьбу с курильщиками, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этой, как оказалось, вредной и пагубной привычки. Однако в европейских странах попытки запретить «тлеющее зелье» не имели успеха.

К примеру, в Англии курение каралось смертной казнью.

В Италии – указом Римского Папы заядлые курильщики отлучались от церкви.

А в Испании даже был случай, когда за курение решением Папы в монастырскую стену были заживо замурованы монахи, пойманные во время курения.

В некоторых восточных странах курение также преследовалось. К примеру в Турции курильщиков сажали на кол.

Кальян vs табак

Именно из стран Востока до наших дней пришел и приобрел популярность кальян. Особенно популяризируется он в Европе в XIX веке вместе с распространением моды на Восток. После изобретения в Индии, кальян стал использоваться для курения в мусульманских странах, Также там применялись и специальные устройства – наргиле. В переводе с персидского – «нургил» – это «кокосовый орех», из которого предварительно и изготавливали этот прибор для курения. В отличие от кальяна, наргиле состоит не из трубки, в которой дым проходит через сосуд с вином, водой, или другой жидкостью, а из длинного рукава вместо нее. Сегодня курение кальяна стало популярнои в Европе. Поэтому сейчас очень многие ценители этого релакса предпочитают купить кальян amy, – это немецая марка, которая очень хорошо себя зарекомендовала среди кальянокурильщиков.