Весільна церемонія привела до масового зараження коронавірусом

Щонайменше 31 людина заразилася коронавірусів на весіллі в австралійському місті Сідней. Про це повідомляє видання Daily Star.

На весіллі Скотта Меггс (Scott Maggs) і Емми Меткалф (Emma Metcalf) в готелі Tumbling Waters Retreat 6 березня були присутні 140 гостей. Після цього молодята вирушили на медовий місяць на Мальдіви.

Через два тижні після торжества стало відомо, що 31 особа з числа гостей заражені коронавірусом. Меггс і Меткалф прийшли в жах. «Ми були абсолютно вбиті цією новиною. Ми, дійсно, хотіли, щоб наші друзі були в безпеці і почували себе добре. Це був найкращий день у нашому житті, і ми хотіли, щоб його запам’ятали по правильним причин. Це був би ідеальний уїкенд, якби не коронавірус», – сказав Меггс.

Одна з гостей, вагітна третьою дитиною жінка на прізвище Хауеч (Hawach), розповіла про те, що сталося передплатникам в своєму Instagram. «У моєї однорічної дитини симптоми коронавірусу, йому дуже погано. У моєї маленької дочки була висока температура. У мене була слабкість, задишка і прискорене серцебиття. Я боюся думки про те, що могла заразити когось ще. Я зв’язалася з усіма, з ким спілкувалася останнім часом, але, будь ласка, якщо ви спілкувалися зі мною, починаючи з 6 березня, або з ким-небудь, у кого діагностували коронавірус, або якщо ви відчуваєте симптоми захворювання, самоізолюється!»

Всі решта гостей і задіяний на весіллі персонал самоізолювались.

Раніше повідомлялося, що одна з найстаріших мешканок Великобританії відзначила свій ювілей у пабі всупереч рекомендаціям влади уникати людних місць і в розпал пандемії коронавірусу перебувати вдома. Ювілярка підкреслила, що за довгі роки життя їй довелося багато чого побачити, і ризик зараження коронавірусом її не лякає.