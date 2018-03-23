Вейпы для новичков

Вейпы и вейпинг – это довольно известные сегодня термины. Если вы еще не преобрели вейп – лучший вейп в Украине можно купить на justvape.com.ua В первую очередь они актуальны для обладателей персональных испарителей или, другими словами, электронных сигарет. Новомодные девайсы часто рекомендуют заядлым курильщикам, которые решились бросить вредную привычку. Но столь же часто вейпы популярны и среди тех, кто раньше обычными сигаретами не увлекался. И те и другие, на определенном этапе, являются новичками вейпинга – культуры наслаждения, к которой нужно приобщатся постепенно и вдумчиво.

С чего же начать вейпить?

Купить вейпы в Украине можно без проблем. Но как выбрать оптимальный для себя девайс для парения? Огромный ассортимент устройств может, поначалу, даже обескуражить. Для новичка, либо того же чайника, рекомендуется остановить свой выбор на «стартер ките». Это довольно компактные, простые в применении устройства, которые ненужно постоянно обслуживать.

Сетап для новичка всегда состоит из минибатарейного блока, сменного картриджа. Последний одновременно исполняет роль как сменного испарителя, так и резервуара для жидкости. Такие испарители не имеют никаких кнопок, они срабатывают от затяжки. Подобные девайсы удобные. Картриджи к ним продают отдельно: когда жидкость закончится, нужно просто вставить новый картридж. Зарядка простенькой электронки происходит посредством мини-USB, который можно найти практически на каждом шагу. Затяжки тут похожи на обычные сигаретные, потому такие девайсы являются максимально простым вариантом перехода к вейпингу.

Больше пара – больше удовольствия!

Вейпы, цена которых бывает разной, соответственно, по функционалу, и по другим характеристикам, бывают разные. Когда вейпер уже не чайникJ, может перейти на более сложный вариант электронки – набор, исполненный в форме небольшой коробочки. Подобные девайсы также обладают аналоговыми затяжками, датчиками затяжки. Здесь уже нужно заправлять жидкость самостоятельно, менять испаритель по надобности. То есть, придется уже свой девайс обслуживать. Это несложно. Такие вейпы все равно компактны, мобильны и стоят недорого.

Новичок также может купить электронную сигарету, производящую большое количество пара. Например, довольно компактным является вейп варианта iLike Stick V2. Компактный формат ручки/карандаша, обслуживается посредством механизма верхней заправки. Девайс начинает парить, когда нажимаешь специальную клавишу.