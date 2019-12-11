Вирішена загадка зародження свідомості в мозку

Вчені Лабораторії в Колд-Спрінг-Харбор (США) вирішили загадку, як в мозку зароджуються такі свідомі процеси, як мотивація, цікавість, занепокоєння і впевненість. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

Дослідники вивчили орбітофронтальную кору – ділянку, яка критично важлива для прийняття рішень як у людей, так і у тварин. Нейробіологи проводили спостереження за активністю 485 нервових клітин у мозку трьох щурів, які вирішували завдання, щоб отримати нагороду. Для того, щоб визначити, які нейрони активні, коли пацюк впевнений у своєму рішенні або очікує частування певного розміру, були використані складні методи машинного навчання.

Виявилося, що нейрони в орбітофронтальній корі утворюють кілька функціональних груп, і кожна група бере участь в якомусь певному психофізіологічному процесі, наприклад, у формуванні впевненості в прийнятому рішенні або в розмірі очікуваної нагороди.

Дослідники також з’ясували, що функціональні групи нейронів визначаються анатомічною структурою нейронних мереж. За словами вчених, визначення цих груп і їх структур може бути корисним для розробки лікування психічних і неврологічних захворювань, наприклад депресії або хвороби Паркінсона.