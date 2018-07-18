Виявлена несподівана користь кавового аромату

Фахівці Технологічного інституту Стівенс в США з’ясували, що аромат кави здатний поліпшити у людей виконання аналітичних завдань, зокрема стандартизованого тесту GMAT для вступників до зарубіжних бізнес-школи. На думку фахівців, це вплив обумовлено ефектом плацебо. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

В експерименті взяли участь близько ста студентів, які пройшли тест GMAT (англ. Graduate Management Admission Test), що складається з 10 питань з алгебри. Вони були розділені на дві групи, в одній з яких – дослідній – добровольці виконували завдання в присутності запаху кави. Виявилося, що ці учасники краще виконували тест, ніж ті, що були в контрольній групі.

У другій частині дослідження вчені провели опитування серед 200 осіб, яким було запропоновано подумати, як різні запахи впливають на діяльність людей. На думку респондентів, аромат кави повинен підвищувати пильність і енергійність, а також збільшувати продуктивність і покращувати виконання різних завдань. З огляду на те, що в експерименті джерело кавового запаху не мав кофеїну, фахівці вважають, що отримані при тестуванні результати пояснюються самонавіюванням.

Дослідники вважають, що в даному випадку ефект плацебо може виявитися корисним в різних сферах життя, в тому числі в бізнесі. Наприклад, можна використовувати слабкий аромат кави для поліпшення продуктивності учнів і співробітників.