Виявлений «нульовий пацієнт», який заразив коронавірусів еліту Великобританії

«Нульовим пацієнтом», який заразив коронавірусів представників правлячої еліти Великобританії, може бути глава делегації Євросоюзу на переговорах по Brexit, французький політик Мішель Барньє. Його вирахували журналісти, які намагаються зрозуміти, від кого міг заразитися коронавірусом прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише Daily Mail.

Барньє потрапив під підозру, так як 5 березня вів переговори в Брюсселі з главою британської делегації Девідом Фростом. На наступний день уряд Великобританії оголосив про самоізоляцію Фроста в зв’язку з виявленням у нього «легких симптомів» коронавірусної інфекції. Вважається, що саме він став першим зараженим коронавірусом політиком з оточення Джонсона.

Слідом за Фростом на віддалену роботу перейшли інші високопоставлені британські чиновники, в тому числі Хелен Макнамара, яка очолює урядовий комітет з питань етики. Незабаром стало відомо і про захворювання прем’єра. Відзначається, що Джонсон, незважаючи на тимчасову ізоляцію і нездужання через сухий кашель, не бажає передавати свої повноваження міністрові закордонних справ Домініку Раабе.

23 березня Джонсон оголосив про введення загального карантину в країні. Британцям дозволяють виходити на вулицю тільки з декількох приводів. До них відносяться покупка товарів першої необхідності, заняття спортом раз на день, медичні потреби і поїздка на роботу. Також в країні діє заборона на зібрання групами більше двох осіб.

За даними проекту Університету Джонса Хопкінса (США), у Великобританії зареєстровано 19,7 тисячі випадків зараження коронавірусом, понад 1,2 тисячі осіб померли.