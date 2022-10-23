Виявлено гігантську «зефірну» планету

Гігантська газова планета TOI-3757 b із щільністю зефіру була виявлена ​​на орбіті навколо холодного червоного карлика на відстані 580 світлових років від Землі у напрямку сузір’я Возничого. Спостереження було проведено астрономами Національної обсерваторії Кітт-Пік в Аризоні, які опублікували статтю у журналі The Astrophysical Journal. Екзопланета відноситься до так званих нещільних газових гігантів або суперпаффів – класу екзопланет, що мають розмір газового гіганта, але мають масу, що дорівнює лише кільком масам Землі.

Спочатку екзопланету було виявлено космічним телескопом НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), який займається пошуком позасонячних планет методом транзиту, вишукуючи сигнали падіння яскравості зірок. Таке падіння яскравості може відбуватися, коли на тлі диска зірки проходить велике небесне тіло, наприклад, планета, що обертається навколо неї. Додаткові спостереження були проведені за допомогою наземних інструментів, у тому числі приладу для вимірювання радіальної швидкості зірок NEID та приладу для отримання зображень NESSI, розміщених на телескопі WIYN в Аризоні.

Діаметр планети досягає приблизно 150 тисяч кілометрів, що трохи більше за діаметр Юпітера (139,8 тисячі кілометрів). Вона робить повний оборот навколо зірки всього за 3,5 дні, що у 25 разів коротше за орбітальний період Меркурія, що дорівнює 88 дням. Вимірювання радіальної швидкості дало масу, що дорівнює близько однієї чверті маси Юпітера, що приблизно в 85 разів більше маси Землі. Підсумкова середня щільність дорівнювала 0,27 грама на кубічний сантиметр, що становить менше половини щільності Сатурна і близько чверті щільності води.

Наднизька щільність TOI-3757 b може пояснюватись двома факторами. Перший відноситься до кам’янистого ядра, яке у разі звичайних газових гігантів досягає кількох десятків мас Землі, після чого починає притягувати до себе велику кількість газу, утворюючи товсту газову оболонку. Зірка TOI-3757 має нижчий вміст важких елементів, що могло призвести до більш повільного формування кам’яного ядра і неконтрольованої газової акреції, що в результаті вплинуло на щільність усієї планети. По-друге, орбіта екзопланети, ймовірно, є еліптичною, і коли TOI-3757 b наближається до зірки, відбувається приливний нагрівання, що роздмухує газову оболонку.

Традиційно вважається, що газові гіганти дуже рідко формуються на орбітах навколо червоних карликів, які відрізняються високою активністю та вивергають потужні спалахи, здатні позбавити планету атмосфери. Як правило, гігантські екзопланети знаходяться на великій відстані від батьківських зірок. Згідно з деякими гіпотезами, суперпафи лише здаються більшими, ніж є насправді через викиди пилу у верхні шари атмосфери або через недосконалість астрономічних інструментів.