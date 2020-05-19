Виявлено хобі, яке приносить щастя в епоху пандемії

Дослідники з Прінстонського університету виявили, що заняття домашнім садівництвом або городництвом робить городян щасливіше в епоху пандемії коронавірусу. Такий висновок міститься в роботі «Ландшафт і міське планування» (Landscape and Urban Planning), на яку звернув увагу діловий журнал Fast Company.

Вчені вивчали вплив на самопочуття 370 жителів великої американської агломерації Міннеаполіс – Сент-Пол таких повсякденних справ, як прогулянки, поїздки на громадському транспорті і шопінг. По ходу дослідження з’ясувалося, що третина випробуваних в середньому півтори години в тиждень займаються садівництвом дому. У цій категорії осіб був відзначений найвищий рівень щастя і саме вони відчувають щастя і почуття власної значущості частіше, ніж люди з іншими хобі.

Про високий рівень емоційного благополуччя повідомили навіть респонденти з низьким рівнем доходу і самотні люди, що захоплюються рослинництвом. На думку одного з авторів дослідження Грема Емброуза (Graham Ambrose), ці дані свідчать про те, що в майбутньому влади, приймаючи рішення про підтримку тих чи інших перспективних проектів, повинні приділяти більше уваги домашньому садівництву, оскільки воно робить внесок в розвиток міст і поява на ринку якісних продуктів.

«Навіщо витрачати гроші на реабілітаційні центри, коли досить трохи землі і совочка? Садіть », – уклали в Fast Company.