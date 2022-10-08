Виявлено планету класу «теплий юпітер»

Міжнародна група астрономів виявила екзопланету, схожу на Юпітер і яка одержала позначення TOI-5542 b. Про відкриття повідомляється у статті, опублікованій у репозиторії препринтів arXiv.org.

Спостереження було проведено за допомогою космічного телескопа TESS, призначеного для пошуку екзопланет методом транзиту, коли виявляється падіння рівня блиску зірок через проходження на їх тлі небесного тіла. Вчені виявили падіння кривої блиску карликової зірки спектрального класу G з низьким вмістом металів, відомої як TOI-5542 (TYC 9086-01210-1)

Нова екзопланета на 30 відсотків масивніша за Юпітер і має радіус приблизно 1,01 радіуса Юпітера. Вона здійснює оберт навколо своєї батьківської зірки за 75,12 дня на відстані 0,33 астрономічних одиниць від неї. Рівноважна температура планети оцінювалася в 441 кельвін, тому астрономи класифікували її як «теплий юпітер».

Оскільки вік зірки TOI-5542 становить майже 11 мільярдів років, екзопланета є одним із найстаріших відомих довгоперіодичних теплих юпітерів.