Виявлено вплив вітаміну В6 на ментальне здоров’я

Команда спеціалістів з Університету Редінга виявила вплив високих доз вітаміну В6 на ментальне здоров’я. Виявилося, що додатковий прийом цієї сполуки дозволить знизити ризик захворювання на депресію і зменшити тривожність. Висновки роботи опубліковані в журналі Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

У дослідженні взяли участь 300 осіб, частини з яких призначили вживання вітаміну В6, а інший В12. Обидві групи приймали дозування, що значно перевищує добову норму, що рекомендується (приблизно в 50 разів більше). Також була присутня контрольна група, якій давали плацебо. Результати показали, що вітамін В12 мало незначний ефект порівняно з плацебо, проте вітамін В6 демонстрував статистично відчутну різницю. У випробуваних, які приймали вітамін В6, підвищувався рівень гамма-аміномасляної кислоти, що відповідає за блокування нервових імпульсів у мозку. Це підтверджує гіпотезу про здатність цієї добавки знизити прояв занепокоєння та тривожності.

У лютому 2021 року японські фахівці з Університету Хіросіми помітили, що вітамін В6, що міститься в бананах та рибі, може стримати цитокіновий шторм у пацієнтів із тяжкою формою COVID-19.