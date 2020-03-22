Визначено термін відмови від сексу для самоізольованих через коронавірус пар

Людям, чиї партнери знаходяться на примусову самоізоляції, порадили не займатися з ними сексом за часів коронавірусної пандемії. Про це пише Sky News з посиланням на професора медичних наук Пола Хантера.

Слід уникати будь-яких інтимних відносин з самоізолювався партнером протягом семи днів, якщо у нього спостерігаються такі симптоми, як кашель, попередив медик.

В особливій зоні ризику пари, які не живуть разом, і ті, хто належить до категорії людей, вразливих до вірусних захворювань; їм особливо рекомендується утриматися від сексу.

Пари, які проживають разом, також не повинні вступати в інтимні стосунки, якщо у одного з партнерів є симптоми коронавірусної інфекції, попередив Хантер. Професор також попросив вагітних утриматися від сексу з партнером на самоізоляції.

За словами Хантера, під час пандемії слід відмовитися від безладного інтимного життя.

Професор нагадав про необхідність регулярно мити руки і не торкатися до свого обличчя або обличчя партнера немитими руками.

19 березня дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на кілька запитань про коронавіруси. Він зазначив, що під час сексу коронавірус легко передати в «процесі поцілунків», і уточнив, що вже в даний час в інтернеті можна знайти «величезну кількість поз, при яких можна уникати контактів обличчям до обличчя».