Врятованих з печери тайських дітей вигодували і випустили на волю

Врятовані із затопленої печери в провінції Таїланду Чіанграй підлітки-футболісти і їх тренер виписалися з лікарні і вперше після звільнення з’явилися перед публікою. Про це повідомляє місцевий телеканал TNN Thailand в середу, 18 липня.

За словами лікарів, всі постраждалі набрали в середньому по три кілограми і «повернулися до нормального життя». До цього повідомлялося, що кожен з них за 2,5 тижні під землею втратив по два кілограми.

Після виписки діти поговорили з журналістами і відповіли на питання. Один з них розповів, що в печері вони пили тільки воду, що стікала зі сталактитів, передає Reuters. За словами тренера футбольної команди, ніхто з них не брав з собою їжу.

Операція з порятунку групи школярів у віці 11-16 років і 25-річного футбольного тренера завершилася вдень 10 липня. Всього вона зайняла три дні.

Діти перебували в печері на півночі країни з 23 червня. Вони зайшли всередину, коли там було сухо, проте незабаром пішов дощ, вхід затопило і завалило камінням. Операція з їх пошуку тривала 10 днів. Людей виявили живими в чотирьох кілометрах від входу: вони сховалися на сухому п’ятачку в одному з гротів.