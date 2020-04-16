Ячейки для хранения антиквариата и коллекций: особенности, требования

Далеко не все владельцы антикварных и других ценных вещей имеют возможность хранить их дома. К тому же, такое хранение вряд ли обеспечит сохранность вещей. Оптимальный выход – воспользоваться специальными складами: такие современные системы хранения коллекций и других ценностей имеют ряд особенностей и преимуществ.

Почему антиквариат рекомендуют хранить в специальных боксах?

В первую очередь, в таких ячейках создан оптимальный микроклимат с комфортной температурой и необходимым уровнем влажности. Такие показатели важны, если речь идет о старинных вещах, требующих специальных условий хранения. В таком случае можно быть уверенным, что вещи не будут подвержены негативному воздействию окружающей среды. Такие ячейки обязательно оборудованы вентиляцией. Особенность оборудования, установленного, к примеру, на складах safe-box, в том, что температурные и другие показатели можно легко корректировать.

Еще одно преимущество использования систем – уверенность, что дорогостоящие изделия круглосуточно будут находиться под надежной охраной.

Наконец, использование личных боксов поможет каждому коллекционеру освободить место в доме или квартире. При этом доступ к его достоянию возможен в любое удобное время.

Какие вещи требуют специальных условий хранения?

В первую очередь речь идет о:

старинной мебели,

серебряной посуде,

коллекциях картин,

других предметах интерьера.

Боксы подбираются с учетом размеров ценных предметов. Ясно, что для мебели потребуется просторный бокс, в то время как серебро можно хранить в небольшой ячейке. Специально подготовленные специалисты того или иного склада будут, в случае необходимости, ухаживать за предметами интерьера – протирать, полировать и проч. Эти и другие моменты обуславливаются во время составления и подписания договора.