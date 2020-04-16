Ячейки для хранения антиквариата и коллекций: особенности, требования

Далеко не все владельцы антикварных и других ценных вещей имеют возможность хранить их дома. К тому же, такое хранение вряд ли обеспечит сохранность вещей. Оптимальный выход – воспользоваться специальными складами: такие современные системы хранения коллекций и других ценностей имеют ряд особенностей и преимуществ.
Почему антиквариат рекомендуют хранить в специальных боксах?
В первую очередь, в таких ячейках создан оптимальный микроклимат с комфортной температурой и необходимым уровнем влажности. Такие показатели важны, если речь идет о старинных вещах, требующих специальных условий хранения. В таком случае можно быть уверенным, что вещи не будут подвержены негативному воздействию окружающей среды. Такие ячейки обязательно оборудованы вентиляцией. Особенность оборудования, установленного, к примеру, на складах safe-box, в том, что температурные и другие показатели можно легко корректировать.
Еще одно преимущество использования систем – уверенность, что дорогостоящие изделия круглосуточно будут находиться под надежной охраной.
Наконец, использование личных боксов поможет каждому коллекционеру освободить место в доме или квартире. При этом доступ к его достоянию возможен в любое удобное время.
Какие вещи требуют специальных условий хранения?
В первую очередь речь идет о:
- старинной мебели,
- серебряной посуде,
- коллекциях картин,
- других предметах интерьера.
Боксы подбираются с учетом размеров ценных предметов. Ясно, что для мебели потребуется просторный бокс, в то время как серебро можно хранить в небольшой ячейке. Специально подготовленные специалисты того или иного склада будут, в случае необходимости, ухаживать за предметами интерьера – протирать, полировать и проч. Эти и другие моменты обуславливаются во время составления и подписания договора.