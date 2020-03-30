Японія закриє кордони для іноземців з більшості країн Європи, США, Китаю і Південної Кореї через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Asahi.

Відзначається, що заборона може також торкнутися деяких держав Південно-Східної Азії і Африки. Терміни дії обмежень не називаються.

24 березня стало відомо, що Олімпійські ігри-2020 року, які повинні відбутися в Токіо, перенесені на рік через поширення коронавірусу. Ідея відкласти старт Ігор належить уряду Японії. Втрати від цього рішення оцінюються в 2,7 мільярда доларів.

За останніми даними, в світі виявлено понад 723 тисяч інфікованих коронавірусом; 34 тисячі людей загинули, 152 тисячі – вилікувалися. Спалах пневмонії COVID-19, викликаний коронавірусом нового типу, вперше зафіксований у грудні 2019 року в китайському місті Ухань.