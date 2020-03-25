Японські ліки від коронавірусу виявилися дієвішими від арбідолу

Японський препарат фавіпіравір ефективніше від радянського арбідолу лікує коронавірусну інфекцію COVID-19. Відповідне дослідження китайських медиків опубліковано в бібліотеці медичних препринтів medRxiv.

У дослідженні фахівців взяли участь 236 осіб, які опинилися в умовах стаціонару з діагнозом COVID-19. Протягом тижня одна половина з них (116 осіб) перебувала на лікуванні, що використовувало, крім звичних препаратів, фавіпіравір, тоді як друга (120) замість нього брала арбідол.

В результаті такого лікування на сьому добу частота одужання в першій групі склала 71,43 відсотка, а в другій – 55,86 відсотка. «У звичайних пацієнтів з COVID-19, які раніше не отримували противірусне лікування, фавіпіравір можна розглядати як переважні ліки», – роблять висновок автори.

У березні французькі вчені повідомили про успішні випробування ліків проти SARS-CoV-2.

У тому ж місяці представник китайського міністерства науки і технологій Чжан Сіньмінь заявив, що препарат проти нових штамів грипу фавіпіравір, вироблений японською компанією Fujifilm Toyama Chemical, показав свою ефективність і в лікуванні коронавірусної інфекції.