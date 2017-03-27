Єкатеринбурзькі школярі потрапили на сеанс екзорцизму під час екскурсії

Прокуратуру Свердловської області попросили розібратися з відвідуванням школярами монастиря, де їм показали сеанс екзорцизму — вигнання диявола. Відповідне звернення направив представник «Комуністів Росії», повідомляється на сайті партії.

Інцидент стався 23 березня. Учнів елітної гімназії № 212 «Єкатеринбург — Париж» привели на екскурсію в Среднеуральский жіночий монастир. «Четвертокласників продемонстрували обряд, при якому священик виганяв диявола з дванадцятирічної дівчинки, яка гавкав і кричала чоловічим голосом. Діти були страшенно налякані і ще не відомо, як ця подія позначиться на їх психічне здоров’я», — зазначив голова ЦК партії Максим Сурайкин. Він додав, що даний обряд викликає критику з боку психіатрів.

Як повідомляється на сайті Єкатеринбурзькій єпархії, опинившись на території монастиря, школярі почули незвичайні молитви і крики, що лунали з динаміків. Відзначається, що, по всій видимості, під час проведення ритуалу не була вимкнена аудіотрансляція, яка використовується під час звичайного богослужіння. Після цього учні зайшли в храм, де проводився сеанс екзорцизму.

«На жаль, учасники екскурсійної групи не звернули увагу на попереджувальну табличку біля входу в храм. Тут зазначено, що на час відчитування вхід “тільки з благословення”. А може і звернули, але не зрозуміли сенсу слів “вичитку”, “благословення”. Цього вони ще “не проходили”. Та й про таке явище, як одержимість демонами, дітям не розповідають ні в школі, ні вдома», — пояснив єпископ Среднеуральский Євген. Він додав, що у зв’язку з подією буде ініційований «серйозна розмова про духовної безпеки школярів з батьківським та педагогічним співтовариством». Також планується провести серію відкритих екскурсійних уроків для школярів.

За даними видання Znak.com учні відвідали монастир в рамках предмета «Основи релігійної культури». За словами батьків школярів, діти, які стали свідками ритуалу, нічого не зрозуміли, але дуже перелякалися.