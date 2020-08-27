Yobit предлагает большой выбор криптовалют и обширный спектр услуг

В выборе криптовалютной биржи ее потенциальные клиенты руководствуются рядом факторов. В первую очередь обращают внимание на количество торговых позиций, условия регистрации, ввода и вывода средств, безопасность, доступность службы поддержки. С учетом этих нюансов привлекает внимание криптовалютная биржа yobit, хорошо известная пользователям из стран постсоветского пространства. Это компания с хорошей репутацией, которая работает на рынке с 2016 года. На данный момент на бирже торгуется около 4 тысяч коинов. В среднем за сутки объем торгов на Yobit – около 5 000 ВТС.

YoBit: особенности и достоинства

Трейдеры и инвесторы из нашей страны ценят биржу за наличие русскоязычного сайта, а также за возможность получать ответы на вопросы на русском языке.

Регистрация на сайте стандартная:

заполнить форму, указав логин, пароль, электронный адрес,

прочитать правила площадки и согласиться с ними,

активировать аккаунт.

Верификация не требуется, а это значит, что речь не идет о подтверждении личности. Для трейдеров и инвесторов, которые более всего ценят приватность и конфиденциальность, этот момент особо значимый.

Большое внимание торговая биржа уделяет безопасности клиентов. В связи с этим предусмотрены:

рассылка писем на адрес электронной почты,

рассылка кодов (если пользователь заходит в личный кабинет с другого ip-адреса),

блокировка вывода средств при малейшем подозрении на попытку взлома аккаунта и проч.

Важно! Сайт биржи представлен браузерной версией: официальная мобильная версия отсутствует.

Если пользователь – новичок, в Сети всегда можно найти детальную информацию об этой торговой бирже и особенностях работы с ней. В частности, такая информация представлена на сайте Сryptotalk.org и других аналогичных ресурсах.