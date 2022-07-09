Зафіксовано нову озонову дірку над тропіками.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі AIP Advances, вчений Цин-Бін Лу з Університету Ватерлоо дійшов висновку, що в озоновому шарі Землі зафіксовано нову озонову дірку, через що приблизно половина населення планети перебуває в підвищеній зоні ризику виникнення раку шкіри та інших захворювань.

За твердженням фахівця, величезна дірка розташовується в озоновому шарі приблизно за 24 кілометри над земною поверхнею в тропіках. У разі підтвердження цих даних мільйони людей, які живуть під зоною озонової діри, виявляться хворими на рак, катаракту та інші хвороби, викликані опроміненням сонячними променями. Постраждають також і місцеві екосистеми, морська флора та фауна, сільське господарство. Вважається, що ця діра утворилася у 1980-х роках, проте підтвердити її існування у моделях вийшло лише нещодавно. При цьому деякі дослідники не погодилися з Цин-бін Лу, заявивши, що озонової дірки насправді немає.

Доктор Пол Янг з Університету Ланкастера у розмові з виданням Mirror розповів, що довгострокові зміни та щорічна мінливість озонового шару в нижній тропічній стратосфері є результатом як антропогенних процесів, так і природних факторів. За його словами, з 2000 року рівні тропічного стратосферного озону дійсно знижуються, але це пов’язано зі змінами атмосфери, викликаними кліматичними причинами.

Він також додав, що розрахунки автора ґрунтуються на відсоткових змінах озону, а не на абсолютних змінних, які відповідають за проникнення ультрафіолету на поверхню планети.